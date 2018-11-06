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وفد الترجي يستقبل الأهلي في مطار قرطاج

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:32 م
وفد الترجي يستقبل الأهلي في مطار قرطاج
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علي نبوي
 
حرص نادي الترجي التونسي على تخصيص وفد لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها إلى مطار قرطاج؛ لخوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تواجد فاروق كاطو، ممثل النادي لمتابعة إجراءات الوصول والترحيب بالبعثة.

وقام وفد الترجي بالترحيب ببعثة الفريق التي وصلت منذ قليل إلى تونس، في إطار العلاقات القوية بين الناديين والمعاملة المميزة لبعثة الترجي خلال وصولها قبل مباراة الذهاب.

وكان العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي قد قام بتشكيل وفد لاستقبال بعثة الترجي قبل مباراة الذهاب ضم كل من؛ سمير عدلي المدير الإداري، واللواء محمود الفيشاوي مدير فرع الشيخ زايد، واللواء عماد فوزي مدير أمن فرع الشيخ زايد، وذلك في إطار العلاقات التاريخية بين الناديين.
المزيد عن: كورة كر رياضة الاهلي الأهلي والترجي اليوم
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