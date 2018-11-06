نصائح هامة للوقاية من "الارتيكاريا"
الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:15 م
"الارتيكاريا"، من أكثر أنواع حساسية الجلد انتشارا؛ معظم أنواع البشر يصابون بها مرة او اثنين في حياتهم، وهي طفح جلدي يسبب حكة الجلد المستمرة، ولا تظهر أعراض الارتيكاريا عند أول تعرض للمادة المسببة للحساسية، وإنما عند تكرار التعرض لها، وإليكم مجموعة نصائح للوقاية منها في أسرع وقت:-
- يجب معرفة السبب وتجنبه، فهو الخطوة الأساسية للوقاية.
- تجنب الأغذية المصنعة والمحفوظة.
- تجنب التوتر والقلق النفسي.
- عدم تناول الأدوية التي أوصى الطبيب بتجنبها.
- الامتناع عن التدخين.
- تجنب تربية الحيوانات الأليفة في المنازل.
- التقليل من تناول الفاكهة الحمضية.
- تجنب تناول العقاقير التي تزيد من سوء حالة الارتيكاريا مثل الأسبرين أو الكوديين.
- تجنب الحرارة العالية.
- تجنب الأماكن المزدحمة سيئة التهوية وضرورة شفط الغبار المنزلي بالمكنسة الكهربائية حتى لا ينتشر داخل المنزل.
- وضع المستحضرات الملطفة على جلدك لتخفيف الإحساس بالحكة.
- الاستحمام بالماء البارد لتخفيف الحكة، وتبريد المنطقة المصابة بمروحة أو قطع الثلج أو غسول ملطف.
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