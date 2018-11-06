نصائح هامة للوقاية من "الارتيكاريا"

"الارتيكاريا"، من أكثر أنواع حساسية الجلد انتشارا؛ معظم أنواع البشر يصابون بها مرة او اثنين في حياتهم، وهي طفح جلدي يسبب حكة الجلد المستمرة، ولا تظهر

أعراض الارتيكاريا عند أول تعرض للمادة المسببة للحساسية، وإنما عند تكرار التعرض لها، وإليكم مجموعة نصائح للوقاية منها في أسرع وقت:-