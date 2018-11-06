لايف| مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر اليوم 6-11-2018 يوتيوب بدون تقطيع| يلا شوت

قائمة فريق ليفربول لمواجهة النجم الأحمر (رد ستار بلجراد)





التشكيلة: فابينهو ، فان دايك ، ويجنولد ، لوفرن ، ميلنر ، كيتا ، فيرمينو ، ماني ، صلاح ، غوميز ، أليسون ، ستوريدج ، مورينو ، لانا ، مينولت ، روبرتسون ، أوريجي ، سولانكي ، ماتيب ، كيليهر ، ألكسندر-أرنولد

مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر اليوم 6-11-2018 يوتيوب بدون تقطيع





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مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر اليوم 6-11-2018 يوتيوب بدون تقطيع





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