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يستضيف فريق ريد ستار الصربى نظيره ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه المصرى محمد صلاح، فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دورى أبطال أوروبا.





ويدخل الريدز اللقاء وهو فى صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط جمعها من 3 مواجهات حيث فاز على باريس سان جيرمان، ريد ستار "النجم الأحمر" الصرب، وخسارة وحيدة أمام نابولى الذى يأتى فى المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط.

red star .. liverpool مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم بث مباشر يلا شوت HD | اونلاين بث مباشر | كورة لايف ستار

ويتطلع الريدز بقيادة الألمانى يورجن كلوب لتعزيز صدارة المجموعة الثالثة من خلال الفوز على ريد ستار، الذى يتذيل الترتيب بنقطة وحيدة.





التشكيل المتوقع

في حراسة المرمى : اليسون بيكر.





في خط الدفاع : جوزيف جوميز – فيرجيل فان دايك – ترينت الكساندر ارنولد – اندرو روبرتسون.





في خط الوسط : فابينيو – جورجينيو فينالدوم – جيمس ميلنر.





في خط الهجوم : ساديو ماني – روبرتو فيرمينو و محمد صلاح.

red star .. liverpool مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم بث مباشر يلا شوت HD | اونلاين بث مباشر | كورة لايف ستار

النجم الأحمر Vs ليفربول.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الرابعة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ريد ستار ستاديوم .

المعلق : حفيظ دراجي .

نتيجة مباراة الذهاب : ليفربول (4-0) النجم الأحمر.

red star .. liverpool مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم بث مباشر يلا شوت HD | اونلاين بث مباشر | كورة لايف ستار

موعد المباراة :

8:55 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:55 مساءاً بتوقيت مصر .

7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:55 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:55 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:55 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:55 مساءاً بتوقيت العراق .

7:55 مساءاً بتوقيت السودان .

8:55 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:55 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:55 مساءاً بتوقيت تونس .

6:55 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:55 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:55 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:55 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:55 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:55 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:55 مساءاً بتوقيت قطر.

5:55 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:55 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:55 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

red star .. liverpool مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم بث مباشر يلا شوت HD | اونلاين بث مباشر | كورة لايف ستار