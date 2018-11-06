الأفضل تسليحا في الخليج.. كل ما تريد معرفته عن الجيش السعودي

تملك المملكة العربية السعودية، قوات مسلحة تعد الأفضل تجهيزا في منطقة الخليج، كما أن قواتها تتمتع بعلاقات جيدة مع الجيوش الأجنبية، حيث يبلغ عديد قواتها المسلحة 227 ألف رجل، بينهم 75 ألفا في القوات البرية و13500 في القوات البحرية و20 ألفا في سلاح الجو و2500 عنصر في قوة الصواريخ الإستراتيجية ومئة ألف رجل في الحرس الوطني- بحسب آخر تقرير للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية-.

ويحتل الجيش السعودي المرتبة رقم 5 بين أقوى جيوش الشرق الأوسط، ويمتلك سلاح البر 600 دبابة ثقيلة بينها 200 دبابة "أبرامز"، و780 مدرعة خفيفة و1423 ناقلة جند، أما سلاح الجو فيملك 313 طائرة مقاتلة لاسيما طائرات "اف 15" و"تورنادو" و"يورفايتر تايفون"، إضافة إلى مروحيات.

وتعطي السعودية الأولوية لسلاح الجو، وهي تملك أيضا ضمن سلاح الجو والردع 16 بطارية صواريخ "باتريوت" المضادة للصواريخ و17 بطارية صواريخ "شاهين" و16 بطارية صواريخ "هوك" و73 وحدة من صواريخ "كروتال-شاهين".

ويعد الحرس الوطني، والذي يضم عددا كبيرا من أبناء القبائل، قوة مستقلة له وزارته الخاصة التي تلعب دورها في الأمن الداخلي والدفاع الخارجي على حد سواء. وسلاح الحرس الوطني هو مدرع بشكل أساسي، إلا أنه أبرم اتفاقيات لاقتناء مروحيات قتالية من طراز "أباتشي" و"بلاك هوك".

ومن جهة أخرى، تتمتع القوات السعودية بعلاقات جيدة مع الجيوش الأجنبية، لاسيما الجيش الأمريكي والبريطاني والفرنسي، وتسمح هذه العلاقات بإجراء مناورات مشتركة وبالإطلاع على سلاح الشركاء.وتبرم القوات المسلحة باستمرار صفقات تسلح لشراء أسلحة حديثة وهي مهتمة بحسب وسائل إعلام بشراء غواصات.