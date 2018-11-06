ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الأفضل تسليحا في الخليج.. كل ما تريد معرفته عن الجيش السعودي

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:28 م
الأفضل تسليحا في الخليج.. كل ما تريد معرفته عن الجيش السعودي
طباعة
رشا المنسي
 

تملك المملكة العربية السعودية، قوات مسلحة تعد الأفضل تجهيزا في منطقة الخليج، كما أن قواتها تتمتع بعلاقات جيدة مع الجيوش الأجنبية، حيث يبلغ عديد قواتها المسلحة 227 ألف رجل، بينهم 75 ألفا في القوات البرية و13500 في القوات البحرية و20 ألفا في سلاح الجو و2500 عنصر في قوة الصواريخ الإستراتيجية ومئة ألف رجل في الحرس الوطني- بحسب آخر تقرير للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية-.

 

ويحتل الجيش السعودي المرتبة رقم 5 بين أقوى جيوش الشرق الأوسط، ويمتلك سلاح البر 600 دبابة ثقيلة بينها 200 دبابة "أبرامز"، و780 مدرعة خفيفة و1423 ناقلة جند، أما سلاح الجو فيملك 313 طائرة مقاتلة لاسيما طائرات "اف 15" و"تورنادو" و"يورفايتر تايفون"، إضافة إلى مروحيات.

 

وتعطي السعودية الأولوية لسلاح الجو، وهي تملك أيضا ضمن سلاح الجو والردع 16 بطارية صواريخ "باتريوت" المضادة للصواريخ و17 بطارية صواريخ "شاهين" و16 بطارية صواريخ "هوك" و73 وحدة من صواريخ "كروتال-شاهين".

 

ويعد الحرس الوطني، والذي يضم عددا كبيرا من أبناء القبائل، قوة مستقلة له وزارته الخاصة التي تلعب دورها في الأمن الداخلي والدفاع الخارجي على حد سواء. وسلاح الحرس الوطني هو مدرع بشكل أساسي، إلا أنه أبرم اتفاقيات لاقتناء مروحيات قتالية من طراز "أباتشي" و"بلاك هوك".

 

ومن جهة أخرى، تتمتع القوات السعودية بعلاقات جيدة مع الجيوش الأجنبية، لاسيما الجيش الأمريكي والبريطاني والفرنسي، وتسمح هذه العلاقات بإجراء مناورات مشتركة وبالإطلاع على سلاح الشركاء.وتبرم القوات المسلحة باستمرار صفقات تسلح لشراء أسلحة حديثة وهي مهتمة بحسب وسائل إعلام بشراء غواصات.

 

 

المزيد عن: غواصات تورنادو المملكة العربية السعودية الصورايخ الخليج الحرس الوطني الجيش السعودي أباتشي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
0
x
14:45
0
بتروجيت
سموحة
-
x
17:00
-
الداخلية
طلائع الجيش
-
x
17:00
-
الجونة
المقاولون العرب
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
دوري أبطال أوروبا
موناكو - فرنسا
-
x
19:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
19:55
-
ليفربول - إنجلترا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
22:00
-
برشلونة - أسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن - هولندا
نابولي - إيطاليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
شالكه 04 - ألمانيا
-
x
22:00
-
جالطة سراي - تركيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
لوكوموتيف موسكو - روسيا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
16:55
-
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/6/2018 2:40:01 PM