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سيراميكا كليوباترا يخوض ٤ وديات في فترة التوقف

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:22 م
سيراميكا كليوباترا يخوض ٤ وديات في فترة التوقف
رمضان السيد
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علي نبوي
 
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباتر 4 مباريات ودية خلال فترة توقف دوري الدرجة الثانية والتي تمتد لما يقرب من أسبوعين.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة رمضان السيد خوض الفريق عدد من المباريات الودية خلال توقف الدوري، من أجل زيادة الانسجام بين اللاعبين، وتصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة بدوري الدرجة الثانية.

وقرر رمضان السيد المدير الفني للفريق تقسيم المباريات الودية الأربعة على يومين، حيث يخوض مباراتين في يوم واحد.

ويحتل سيراميكا كليوباتر المركز الثاني في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية برصيد 17 نقطة.
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