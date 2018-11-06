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انفجار في سوق رادس بتونس

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:25 م
انفجار في سوق رادس بتونس
انفجار - أرشيفية
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وكالات
 

أفاد مصدر بوزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار بحاوية قمامة في سوق رادس قرب العاصمة التونسية "ناتج عن تفاعل كيماوي".

 

وأحدث دوي الانفجار حالة من الهلع والفوضى وسط المواطنين المتواجدين في السوق، بحسب ما نقلت تقارير إعلامية محلية اليوم، لكنه لم ينجم عنه أي إصابات.

 

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، إن الشرطة الفنية عاينت الحاوية وأخذت عينات للتحليل وتحديد ملابسات الانفجار.

 

وأفاد الزعق بأن الحاوية كانت تضم فضلات لمحل حلاقة تتضمن زيوتا ومواد كيماوية، ولا وجود لمواد مفجرة أو خيوط صاعقة.

 

ورجح المسؤول أن يكون التفجير حدث بسبب تفاعل كيماوي للفضلات.

 

وكان شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة قد شهد قبل أسبوع تفجيراً انتحارياً نفذته امرأة أوقع 20 جريحاً من بينهم 15 عنصراً أمنياً.

المزيد عن: سوق رادس رادس انفجار العاصمة تونس الداخلية التونسية
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