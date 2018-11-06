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لايف HD| أونلاين kora fe elshabka.. مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر |بث مباشر ليفربول VS النجم الاحمر ماي كورة لايف

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:21 م
لايف HD| أونلاين kora fe elshabka.. مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر |بث مباشر ليفربول VS النجم الاحمر ماي كورة لايف
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عمرو عادل
 
أونلاين kora fe elshabka.. مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر |بث مباشر ليفربول VS النجم الاحمر ماي كورة لايف كول كورة
يلتقي ليفربول الإنجليزي مع النجم الأحمر الصربي الليلة في الساعة الثامنة الا خمس دقائق بتوقيت القاهرة علي ملعب رايكو ميتيتش ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يدخل مباراة اليوم بهدف تحقيق الانتصار على النجم الاحمر لمواصلة التربع على صدارة ترتيب المجموعة وللتأهل لدور الـ16.

قائمة فريق ليفربول لمواجهة النجم الأحمر (رد ستار بلجراد)

التشكيلة: فابينهو ، فان دايك ، ويجنولد ، لوفرن ، ميلنر ، كيتا ، فيرمينو ، ماني ، صلاح ، غوميز ، أليسون ، ستوريدج ، مورينو ، لانا ، مينولت ، روبرتسون ، أوريجي ، سولانكي ، ماتيب ، كيليهر ، ألكسندر-أرنولد
أونلاين kora fe elshabka.. مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر |بث مباشر ليفربول VS النجم الاحمر ماي كورة لايف كول كورة
متابعة حية بث مباشر عبر الإنترنت وتغطية البث المباشر مباراة ليفربول والنجم الأحمر

سيتم بث المباريات على الهواء مباشرة عبر beIN Sport HD 1. سيتمكن المشتركون  beIN Sport HD 1 من بث المباريات على الإنترنت عبر مشغل الفيديو وتطبيق  beIN Sport HD 1.
أونلاين kora fe elshabka.. مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر |بث مباشر ليفربول VS النجم الاحمر ماي كورة لايف كول كورة
يمكنك متابعة كل هذا الإجراء من خلال مدونة LIVE الخاصة بـ Dostor الدستور الرياضي ، مع تحليل في اللعبة من  beIN Sport HD 1.

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أونلاين kora fe elshabka.. مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر |بث مباشر ليفربول VS النجم الاحمر ماي كورة لايف كول كورة

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