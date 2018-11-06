onair (بث مباشر) مباراة الهلال والاتفاق | يلا شوت مباراة الهلال والاتفاق





مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم تقام مباراة الأسبوع الخامس المؤجلة فى الدورى السعودى للمحترفين بين الهلال والاتفاق يوم الثلاثاء 6/11/2018، ويستضيف الهلال منافسه الاتفاق على ملعب جامعة الملك سعود، ويسعى فريق الهلال فى تحقيق انتصار والابتاد بالصدارة، فيما يسعى الاتفاق لخطف الفوز و

onair (بث مباشر) مباراة الهلال والاتفاق | يلا شوت مباراة الهلال والاتفاق





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onair (بث مباشر) مباراة الهلال والاتفاق | يلا شوت مباراة الهلال والاتفاق





في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة من #دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان.. #الهلال يستضيف #الاتفاق في مهمة تأكيد الصدارة.





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الهلال يسترجع مهمته المحلية من أج الدفاع عن اللقب،يلعب فريق الهلال أمام الاتفاق فى مباراة الأسبوع الخامس المؤجلة بالدورى السعودى، ويأمل الزعيم فى تحقيق الانتصار واستراجاع مهماته المحلية، كما يأمل بطل القرن الأسيوى فى حسم الفوز والابتعاد بالصدارة، كما يطمح الفريق فى تقديم المستوى الفنى والبدنى المطلوب فى المباراة من أجل إقناع الجماهير العاشقة للفريق.

ويحتل فريق الهلال صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة من الفوز فى 7 لقاءات متتالية وله مباراة مؤجلة التى سيتم لعبها، وكان الهلال قد حقق الفوز على فريق القادسية بالجولة الماضية 2-0 .

onair (بث مباشر) مباراة الهلال والاتفاق | يلا شوت مباراة الهلال والاتفاق





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الاتفاق يأمل فى الفوز والقفز فى المربع الذهبى، يحل فريق الاتفاق ضيفا على فريق الهلال فى مباراة الجولة الخامسة المؤجلة بالدورى، ويلعب فريق الكوماندوز على أمل تحقيق الفوز والقفز نحو المربع الذهبى، كما يسعى فريق فلاسفة الشرق فى حصد نقاط المباراة واستمرار سلسلة النجاحات فى الدورى، كما يطمح فى الفوز بالمباراة الهامة والمرتقبة ومواصلة الدفاع عن الانتصارات من أجل تحقيق اللقب.

ويحتل فريق الاتفاق المركز السادس فى الترتيب برصيد 14 نقطة من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى لقائين وخسارة واحدة، وكان الفريق قد خسر بنتيجة كبيرة فى مباراة الجولة الماضية من فريق الفيصلى بنتيجة 5-1 .

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ترتيب الهلال والاتفاق الان قبل الماتش

الترتيب الفريق لعب له عليه نقاط

1 الهلال 7 16 5 21

6 الاتفاق 7 15 10 14

موعد مباراة الهلال والاتفاق

تقام المباراة المؤجلة منذ الأسبوع الخامس بين الهلال والاتفاق يوم الثلاثاء 6/11/2018، وتنطلق المباراة فى الساعة 16:55 بتوقيت القاهرة، وفى تمام الساعة 17:55 بالتوقيت الدولى السعودى، وفى الساعة 15:55 بتوقيت غرينتش الدولى.

أما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق، تنقل مباراة الهلال والاتفاق المؤجلة على قناة السعودية الرياضية ، KSA SPORTS hd1 و تستضيف القناة استوديو تحليلى من أجل التعليق على أحداث المباراة وتحليل اللقاء فور الانتهاء.





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