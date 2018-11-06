"مجابهة الإرهاب.. دور المرأة.. كيفيه مواجهة الأزمات" أبرز رسائل السيسي خلال منتدى شباب العالم

تتواصل فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الثلاثاء، لليوم الرابع على التوالي، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة بين 3-6 نوفمبر بمشاركة أكثر من ٥٠٠٠ من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

وبالتزامن مع أخر أيام منتدى شباب العالم، ترصد "الفجر" أبرز رسائل وتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الأيام السابقة، من خلال السطور التالية.

السيسي يفتتح منتدى شباب العالم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة الافتتاح: "من هنا من أرض السلام والمحبة.. شرم الشيخ أعلن افتتاح منتدى شباب العالم 2018.

والتقط الرئيس، صور تذكارية مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، وكبار الوفود العربية المشاركة فى المنتدى الثانى لشباب العالم، المقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة بين 3- 6 نوفمبر2018 .

جلسة "قادة العالم في بناء واستدامة السلام"

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركين في جلسة "قادة العالم في بناء واستدامة السلام"، متابعًا: "أن أحد العناصر التي تؤثر على السلام الداخلي والخارجي للدول هي رؤية القيادات، والسلام يتأثر برؤية قادة الدول وتوجهاتهم.

رؤية السادات للسلام كانت مبنية على تجربة وقراءة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن إرساء السلام يعتمد على قدرة القيادات في كل دولة على قراءة الموقف بشكل حقيقي"، لافتًا إلى أن: "رؤية السادات للسلام كانت مبنية على تجربة وقراءة نتيجة استمرار الصراعات".

الإشادة بقوة الشباب المصري وقدرته على التغيير

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوة الشباب المصري وقدرته على التغيير، مضيفًا أن بناء السلام الاجتماعي داخل الوطن يجنب الدولة الدخول في صراعات.

لا تمييز بين "مسلمين ومسيحيين"

وقال الرئيس السيسي، إنه لا تمييز بين المصريين مسلم ومسيحي، وإنه عندما يسقط المصري نتيجة الإرهاب فهو حادث يؤلم كل المصريين، فاستهداف المسجد أو الكنيسة يؤلم الطرفين، موضحًا أن فكرة المنتدى نابعة من شباب مصر بهدف نشر السلام.

قمة "مصرية - فلسطينية"

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أكد الرئيس خلال اللقاء استمرار مصر في جهودها لدعم القضية الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة-وفق ما قال أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وشدد السيسي، على ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، المرتكز على حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أفريقيا أجندة 2063

شهدت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "أفريقيا أجندة 2063"، في اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، العديد من الرسائل، أبرزها أن المرأة في مصر كل شيء، وأن أفريقيا تواجه تحديات كثيرة، بالاضافة لمطالبة الدول المتقدمة بعدم الاستعلاء على البلدان النامية ومساعدتها.

المرأة في مصر كل شيء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المرأة في مصر لها وضع خاص فهي كل شيء، مضيفًا أن إحدى توصيات منتدى شباب العالم هو توفير الأموال والتمويل اللازم للمرأة كي تعمل، قائلاً: "لدينا تقدير خاص للمرأة وأي توصية لصالحها تلقى منا استجابة".

المشاريع القومية وفرت ما بين 3 إلى 5 ملايين وظيفة

وأشار الرئيس السيسي، أن المشاريع القومية المصرية وفرت ما بين 3 إلى 5 ملايين وظيفة كمحاولة لمكافحة البطالة، قائلاً: "بينما كنا نحقق الاستقرار والأمن في مصر تم السير في التنمية والبناء"، مشيرا إلى أنه لا بد من إيجاد بنية أساسية مناسبة للاستثمار في أفريقيا.

استقرار أوروبا هو استقرار لأفريقيا

كما طالب الرئيس السيسي، الشباب أن يحلموا ويسعوا لتحقيق أحلامهم، قائلا: "أوعى تفقد حلمك وأجري عليه"، قائلاً أنه لم يسمح لأي مواطن أن يخرج إلى أوروبا ويكون عرضة للضياع في البحر، مضيفا أن استقرار أوروبا هو استقرار لأفريقيا.

"أوعوا من الشعارات"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الشعوب التى تسعى إلى التغيير لا تدرك الفراغ الذى سينتج عن ذلك ويعج بالأشرار، موضحا:"الحكاية أنهم أرادوا التغيير بس ماكنوش يعرفوا إنه لما بيغيروا بيعملوا فراغ ضخم وكبير..هذا الفراغ ده لا يملئ إلا بالأشرار حتى لو كان الحكام اللى قبل كدا مش جيدين ..أيوه.. محدش هيقولوا ليكم الكلام ده خالص .. أوعوا من الشعارات والكلام المعسول الذى يقضى بكم إلى الضياع".

"اشتغلوا وأصبروا"

قال الرئيس السيسى خلال كلمته بجلسة "ما بعد الحروب والنزاعات ..آليات بناء المجتمعات والدول" :" اشتغلوا وأصبروا وتحملوا وقاسوا وعانوا ..زى ما أنتم عاوزين، بس متعانوش فى الخراب، قاسوا زى ما أنتم عاوزين بالواقع اللى مش عاجبكم ..لكن متعانوش أنكم تدمروا بلادكم لأنها لن تعود..البلاد اللى راحت ولم تعد..افغانستان منذ 50 سنة"، وتابع:"كام مليون ماتوا فى أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا، ، أدوات الصراع تغيرت بعدما أصبحت الحرب المباشرة مكلفة جداً وتبعاتها خطيرة، تدمير الدول بشكل مختلف، إذا كنا نحترم الإنسانية بجد ونقول أننا بشر حقيقيين .. أنا بتكلم إنقاذ أوطان".

مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها السلبي

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه خلال جلسة "مواقع التواصل الاجتماعي تنقذ أم تستعبد مستخدميها" على هامش أعمال منتدى شباب العالم، قائلًا؛ إن الدول المتقدمة بشعوبها وحياتها تستطيع أن تتعايش مع تحديات السوشيال ميديا ولا تتأثر بها كثيرًا، وعلي العكس تماما فإن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر علينا هنا في المنطقة، بسبب قلة الوعي.

نقل الشائعات تطور

وشدد "السيسي"، على أنه يجب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي، وعدم تأثيرها على أمن واستقرار الدول، مؤكدًا أن أسلوب نقل الشائعات تطور بشكل كبير، والاستخدام غير المتوازن لهذا الأمر له تأثير سلبي، ولا بد من إثارة الشخصية الإنسانية للتعامل مع الواقع بشكل متواصل ومتكامل.

مدينة شباب أفريقيا

خلال جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل"، ضمن فعاليات اليوم الثالث بمنتدى شباب العام المنعقد في شرم الشيخ، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع إنشاء مدينة لشباب أفريقيا في مصر ضمن توصيات منتدى شباب العالم 2018.

لجنة قومية لاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي

كما وجه "السيسي"، بتشكيل لجنة قومية أو مجموعة بحثية قومية لمناقشة تعظيم الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي، في توصيات منتدى شباب العالم، لافتا إلى أنه أي محاولة لمجابهة أو منع وسائل التواصل الاجتماعى لن تكلل بالنجاح، متابعًا: لازم تتعاملوا مع الواقع وتنجحوا في الاستفادة منه".

ربط وتشبيك القطاعات

وفي الجلسة الحوارية للأمن المائي في ظل التغيرات المناخية، جاءت من ضمن توصيات المنتدى، ربط وتشبيك القطاعات المختلفة، وتفعيل دور الشباب ضمن منظومة هذا التشبيك، وذلك لما لظاهرة التغير المناخي من تشابكات تتطلب حلول متكاملة للشباب دور أساسي فيها.

تمويل تمكين المرأة

كما تعهد الرئيس، بتوفير التمويل اللازم لتمكين المرأة من خلال التمويل والاستثمار ضمن توصيات منتدى شباب العالم، وعدم الانتظار إلى ترأس مصر قمة الاتحاد الإفريقي.

وأكد "السيسي"، على أن القارة الأفريقية تواجده تحديات عديدة، رغم توافر الموارد الطبيعية، لكن إدارة هذه الموارد تحتاج إلى مزيد من الجهود.

"الوزن زيادة في طلاب الجامعة.. انتبهوا"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحكومة ليست متأخرة في تنفيذ تطوير التعليم، ولكن هناك إجراءات تحكم مسار عملية التطوير، لافتًأ إلى أن إمكانيات الدولة لا تستطيع تنفيذ عملية التطوير بشكل كامل، موجها رسالة إلى المسئولين: "الأوزان زيادة في الجامعة ولابد من الاهتمام بذلك".

وشدد على ضرورة الاهتمام بصحة طلاب الجامعة، معقبا: "انتبهوا.. مفيش حد وزنه زيادة هيقدر يعطي، نص الوزن لازم يتشال"، مطالبا أن يكون وزن الجسم والرياضة ضمن آليات اختيار الشباب في الأكاديمية الوطنية للتأهيل.

أزمة "التوك توك"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "التوك توك" أحدث مشكلة في المجتمع المصري، معقبًا: "الناس مبقتش تمشي 100 متر".

أزمة ارتفاع أسعار البطاطس

وقال السيسي، إن مصر في حاجة إلى 250 ألف فصل جديد لاستيعاب الكثافة في الفصول، معقبا: "قولولي أعمل إيه.. لازم نشوف حل"، وتابع: "عايزين تبنوا بلدكم ولا بتدوروا على البطاطس.. البلاد تبنى بالمعاناة".

وقال الرئيس، إن مصر لم تنكفي على نفسها في الداخل، ونحتاج أن نرى المنطقة وما يحدث فيها خلال المرحلة المقبلة، لافتًأ إلى أن أي أزمة تستمر مدة طويلة يصعب إيجاد حلول لها، مؤكدا أن التحرك المصري لحل قضايا المنطقة يرتبط بالقدرة المصرية ووزنها، مشيرا إلى أن القضايا الموجودة بالمنطقة هي اكتشاف الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن هناك تنسيقا بين مصر والأردن وتحالفا طبيعيا في كل مناطق الخليج، والطرح المصري هو أن نستطيع معا أن نؤمِّن أمننا القومي وتوحيد الجهود لتجاوز الأزمات.

عدم التدخل في شئون الدول الأخرى

كما قال السيسي، إننا نرى أن المنطقة يكفيها ما يحدث فيها خلال السنوات السبع الماضية من اضطرابات وإشكاليات تؤثر على أمننا واستقرارنا، مشددا على ضرورة التعامل بحذر شديد حتى لا تضاف إشكاليات أخرى في المنطقة، مؤكدًا أن مصر تعتبر الأمن القومي العربي والخليجي جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي وأي تهديد للخليج تهديد لمصر ولأشقائنا في منطقة الخليج، لأن أمن الخليج هو أمن مصر ولا بد أن يتعامل الجميع معنا في هذا الإطار ويجب أن يكون الآخرون حريصين على أمننا واستقرارنا ونرفض استمرار التدخل في شئوننا أو في شئون دول الخليج.

لا أحد يستطيع فرض شيء على المصريين

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على الدول العربية ومنها مصر، مؤكدًا أن إرادة الشعب المصري هي إرادة مطلقة ولا أحد يستطيع أن يفرض شيئا على مصر.

أي تهديد للأراضي العربية سيتحرك الشعب المصري لنصرة أشقائهم

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر تعتبر الأمن القومي العربي والخليجي جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي، موضحا أن أي تهديد للخليج يعد تهديدا لمصر، ونرفض التدخل في شئوننا أو في شئون دول الخليج، مضيفًا أن أي تهديد أو ضرر يمس أمن الخليج العربي سيتدخل الشعب المصري لنصرة الأراضي العربية، مطالبًا الشعوب العربية أن تكون مساندة لحكامه.

من حق إثيوبيا التنمية لكن ليس على حياة المصريين

وبشأن تطورات أزمة سد النهضة، قال السيسي: "فقد حدث تغير كبير في إثيوبيا خلال الفترة الماضية، والمؤشرات الماضية كانت إيجابية"، موجهًا رسالة إلى الشعب المصري، أنه يريد أن يتحول الكلام الطيب إلى إتفاقيات ووثائق، مؤكدا أنه من حق إثيوبيا التنمية لكن ليس على حياة المصريين.

واستعرض السيسي اتفاقية المفاوضات، موضحا أننا نتبنى رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كل منهما في تحقيق التنمية، دون المساس بحقوق الطرف الآخر، وتوافر الإرادتين السياسية والشعبية للتوسع في آفاق العلاقات بين البلدين لتشمل كل المجالات، لا سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي.