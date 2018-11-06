مصر تستضيف الدوري العربي المؤهل لكأس العالم لفروسية

ينظم الاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب خلال شهر نوفمبر بطولتي الدوري العربي للفروسية "قفز موانع" المؤهلتان لنهائي كأس العالم للفروسية.





تنطلق البطولة الأولى خلال الفترة من 15 وحتى 17 نوفمبر الجاري والبطولة الثانية خلال الفترة من 22 وحتى 24 نوفمبر الجاري أيضا على ملاعب مركز رباب للفروسية بسقارة.





وتقام البطولة للمستويات Small Tour بارتفاعات 120 سم , و Medium Tour بارتفاعات 125- 130 سم , Big Tour بارتفاعات 140 – 150 سم.





ومن المنتظر أن يشارك في البطولة فرسان من 10 دول مختلفة بالإضافة إلى مصر المنظم للبطولة.





ويحرص اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب على استضافة البطولة للفوائد الفنية وأيضا ضمن أهداف الرياضة بدعم السياحة في ظل توافد أعداد كبيرة من الدول المشاركة وتصدير صورة جيدة عن الاستقرار و التقدم التي تعيشه مصر الأن.