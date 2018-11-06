liverpool Match لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يلاشوت بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمرyalla shoot دوري الابطال

مشاهدة مباراة ليفربول وريد ستار بلجراد الصربي بث مباشر يلا شوت حيثُ يتصدر ليفربولبقيادة يورجن كلوب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما نابولي معه 5 نقاط و باريس سان جيرمان برصيد 4 والنجم الأحمر نقطة، مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر يلا شوت yalla shoot كورة لايف koora live كورة أون لاين kora online كورة ستار kora star ماي كورة بدون تقطيع.

كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم عبر موقع الفجر الرياضي في دوري أبطال أوروبا.

كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم عبر موقع الفجر الرياضي في دوري أبطال أوروبا.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على نابولى الإيطالى صاحب الوصافة، ونقطتين على باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب المركز الثالث، بينما يحتل النجم الأحمر المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.





تنطلق مباراة النجم الأحمر الصربى وليفربول فى الثامنة مساء اليوم وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1



ليفربول يسعى لإفتراس النجم الأحمر ومواصلة الحفاظ على صدارة المجموعة الثالثة

ويسعى ليفربول لتكرار فوزه على النجم الأحمر الصربى فى مباراة اليوم لتعزيز آماله فى التأهل لدور الـ 16 وضمان الاحتفاظ بصدارة المجموعة قبل مواجهة باريس سان جيرمان بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، ونابولى بملعب "آنفيلد" فى الجولتين الأخيرتين.