ضبط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين

ألقت قوات مباحث حلوان، بقيادة المقدم هاني أبو علم، القبض على عاطل متهم بانتحال صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين بالإكراه.

وتعود البداية بتلقي قسم حلوان عدة بلاغات من المواطنين مفادها قيام ضابط شرطة بتثبيتهم واستغلال سلطته في سرقتهم بالإكراه، وبعمل التحريات تبين أن المتهم يدعى "محمود. س. ر" عاطل، انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين وترهيبهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بالوقائع، وحرر محضر برقم 30527 وباشرت النيابة التحقيق.