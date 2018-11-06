3 أسهم تقود بورصة مسقط للتراجع بالتعاملات المبكرة





تراجع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.07%، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4412.06 نقطة، خاسراً 2.96 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الاثنين.





وتأثر المؤشر بتراجع 3 أسهم في الساعة 11:15 بتوقيت مسقط، سهمان منها بقطاع الصناعة، وآخر مالي.





وانخفض مؤشر القطاع الصناعي في مستهل التعاملات،بنسبة 0.06%؛ مع تقدم سهم الوطنية الدوائية على المتراجعين في تلك الأثناء بنسبة 1.56%، وانخفص الأسماك العُمانية 1.3%.





كما تراجع مؤشر القطاع المالي 0.05%؛ بضغط سهم بنك مسقط المتراجع 0.47%.





وحد من تراجع مؤشر القطاع المالي صدارة سهم الخليجية للاستثمار في ذلك التوقيت بنسبة 1.23%.





وعلى الجانب الآخر انفرد مؤشر قطاع الخدمات بارتفاع 0.02%، بدعم عمان للاستثمارات المرتفع 1.15%.





وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية لسوق مسقط 1.08 مليون سهم، بتنفيذ 47 صفقة، بقيمة تداول 219.66 ألف ريال.



