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الكرملين يكشف عن مكان اللقاء الشامل بين بوتين وترامب المقبل

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:00 م
الكرملين يكشف عن مكان اللقاء الشامل بين بوتين وترامب المقبل
بوتين وترامب
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وكالات
 

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية لقاء بوتين وترامب خلال مؤتمر المجموعة العشرين التي ستعقد قريبا في الأرجنتين.

 

وقال بيسكوف: "الرئيسان سيلتقيان في باريس، لكن اللقاء الأوسع سيكون خلال لقاء مجموعة العشرين التي ستعقد في الأرجنتين".

 

وأضاف بيسكوف: "من المؤكد أن اللقاء الشامل والطويل سيكون في الأرجنتين، لكن لقاء باريس سيكون مجرد تمهيد ووضع النقاط التي سيتطرق إليها ترامب وبوتين.

 

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن أنه "غير متأكد" من لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في باريس ولا يستثني لأن يلتقيا خلال اجتماعات "مجموعة العشرين" في الأرجنتين.

 

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