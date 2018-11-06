2.5 % ارتفاع في أرباح "يوباك" الكويتية خلال 3 شهور





أظهرت البيانات المالية لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) ارتفاع أرباح الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 2.5% على أساس سنوي.





وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية، أمس الاثنين، بلغت أرباح الفترة 2.46 مليون دينار (8.12 مليون دولار)؛ مقابل أرباح بقيمة 2.4 مليون دينار (7.92 مليون دولار) للربع الثالث من 2017.





وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 7.52 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري؛ مقابل أرباح بنحو 6.86 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2017، بنمو نسبته 9.6%.





وقالت الشركة في البيان، إن ارتفاع أرباح الفترة يعود إلى ربح غير مُحقق من موجودات مالية مُدرجة بالقيمة العادلة وكذلك الزيادة في إيرادات الفوائد.





كانت "يوباك" قد سجلت أرباحاً نصف سنوية بقيمة 5.07 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 4.45 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي، بارتفاع نسبته 13.9%.







