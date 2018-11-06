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الجمعة.. مؤتمر "شرفت مصر" يكرم رموز الفن والإعلام والرياضة والسياسة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:54 م
الجمعة.. مؤتمر شرفت مصر يكرم رموز الفن والإعلام والرياضة والسياسة
شعار حفل شرفت مصر
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أحمد رمضان متولي
 
يقام "شرفت مصر" لتكريم أهم الرموز والمؤسسات والشخصيات العامة، يوم الجمعة الموافق ٩ نوفمبر المقبل، في تمام الخامسة مساءً، وذلك بفندق هيلتون مركز التجارة العالمي.

ويحضر الحفل مجموعة كبيرة من النجوم منهم محمد فؤاد، روجينا، هبة مجدي، رجاء الجداوي، أحمد كرارة،  مجد القاسم، روجينا، والإعلاميون ومنهم معتز الدمرداش، أسامة منير، رضوى عطا، بوسي شلبي، عمرو الليثي.

وعدد من الشخصيات العامة منهم اللواء محمد مصطفي سعودي، رئاسة الجمهورية  اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظ القاهرة، اللواء جمال عبدالمنعم رئاسة الجمهورية، اللواء أحمد زغلول مساعد مدير المخابرات الحربية،  الفريق جلال الهريدي نجوم الكرة ومنهم الكابتن حسن شحاتة، سيد معوض، مدرب منتخب مصر شوقي غريب.

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