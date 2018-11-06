عاجل - السعودية | رسالة مؤثرة من محمد بن زايد للمعلمة السعودية فوزية المغامسي

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هنّأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول، الفائزين بجائزة أفضل معلم خليجي.





وقال محمد بن زايد -على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"-: نبارك للمعلمين راشد علي هاشم من الإمارات وفوزية المغامسي من السعودية فوزهما المستحق بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي.. ستظل الجائزة معين المعرفة الذي يرفد الميدان التربوي بأعلامه ورواده.. سقف طموحاتنا كبير ونريد للجائزة أن توقد شعلة التميز والحراك التربوي في سماء الخليج".





وتأتي جائزة "محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي" لتعزز من مكانة المعلم في الميدان التربوي، وتضفي مزيدًا من الحراك الفعال الذي يفضي إلى مأسسة معايير تبرز وتحفز أداء المعلمين.





ويتم اختيار الفائزين وفقًا لمجموعة من المعايير والإنجازات التربوية القيّمة الفردية، وغيرها في ما يتصل بالتعليم وتطوره والتي قدمت من قبلهم، وتتمثل في تحقيق مبادرات تربوية قيّمة أسهمت في تقديم الإضافة، وتعزيز عملية التعليم، بجانب إسهاماتهم الراسخة التي عملت على توفير بيئة تربوية مستقرة ومحفزة للطلبة في مجالات متنوعة.





من جانبه، غرد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، قائلا: "أبارك للمعلمة الأستاذة فوزية المغامسي فوزها بجائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي.. طاقات مبدعة في قطاع التعليم".



