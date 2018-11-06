ستانلي مرشح للعودة للزمالك

رشح بعض الوسطاء على مسئولي نادي الزمالك اسم النيجيري ستانلي مهاجم فريق عجمان الإماراتي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة وتدعيم صفوف الفريق.





ويبحث الزمالك عن مهاجم أجنبي مميز لضمه إلى الفريق في ميركاتو الشتاء لسد النقص الموجود في صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.





وسبق ولعب ستانلي بين صفوف الزمالك لكنه رحل بسبب الخلاف بين إدارة الزمالك ووادي دجلة على الأمور المالية بعد نهاية فترة إعارته.





ورحل ستانلي من الزمالك إلى القادسية السعودي وبعدها إلى عجمان الإماراتي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.



