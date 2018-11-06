عاجل.. الأهلي يحتج على إيقاف وليد أزارو وعقوبات "كاف" بـ5 نقاط مثيرة

أرسل النادي الأهلي خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم عقب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإيقاف وليد أزارو مباراتين، وتغريم النادي واستدعاء باتريس كارتيرون، المدير الفني لجلسة استماع ثم تحديد موعد للاجتماع يوم الأربعاء للنظر في مذكرة الاتحاد التونسي التي تتضمن رفع الإيقاف عن اثنين من لاعبي الترجي موقوفين للإنذار الثاني.





وطلب النادي الأهلي التقدم بمذكرة للاتحاد الإفريقي يستند خلالها على شكوى تتضمن دهشته من التالي:





1- إيقاف وليد أزارو مباراتين، في حين لم يدنه حكم المباراة ولم ينذره وشريط المباراة "أب سمس" لم يتضمن أي إدانة له.





2- واقعه قطع اللاعب قميصه سلوك غير رياضي تم محاسبته عليه من ناديه، لكنه معتاد من لاعبين في كل ملاعب العالم، دون أن توجه ضدهم عقوبات، وهو ما يدفعنا للسؤال عن لائحة مثل هذه العقوبات، خاصة وهي تأتي قبل مباراة نهائي بطولة كبرىوالسؤال عما جاء في تقرير مراقب المباراة.





3- فرض غرامة على النادي الأهلي، بينما لم يقع منه أو من جماهيره ما يستحق ذلك.





4- استدعاء كارتيرون لجلسة استماع أمر غير مفهوم، وهو من تعرض للاعتداء من جانب لاعب بالفريق المنافس.





5- يبدي النادي الأهلي اندهاشه من اتجاه كاف لمناقشة ما يخالف قانون اللعبة ولائحة المسابقة والتي تنص على إيقاف اللاعب الذي يحصل على إنذارين مباراة، وهو ما تم إنفاذه ضد لاعبين بالأهلي وكل الأندية في مرات سابقة، ومن ثم ليس مفهوما أبدا اتجاه «كاف» لمناقشة مطالب تمس قانون اللعبة ـ إذا صح الأمرـ.





ويطلب النادي الأهلي من اتحاد الكرة توجيه رؤيته للاتحاد الإفريقي ـ التي نعتقد أنها نفس رؤية اتحادكم الموقر والمسئول عن حقوق الأندية المصرية.





قائمة الأهلي أمام الترجي التونسي





حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي





خط الدفاع: سعد سمير – ساليف كوليبالي – صبري رحيل – أيمن أشرف – محمد هاني – باسم علي





خط الوسط: عمرو السولية - حسام عاشور – كريم نيدفيد- أكرم توفيق – إسلام محارب- أحمد حمدي – أحمد حمودي – ميدو جابر – ناصر ماهر – وليد سليمان





خط الهجوم: صلاح محسن – مروان محسن





واستبعد كارتيرون اللاعبين أحمد فتحي وهشام محمد وعلي معلول ومحمد نجيب وجونيور آجايي للإصابة، ومؤمن زكريا لأسباب فنية



