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علماء يكتشفون مادة في "الزيتون" لا تقدر بثمن!

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:44 م
علماء يكتشفون مادة في الزيتون لا تقدر بثمن!
الزيتون
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توصل علماء في إسبانيا إلى أن هناك مادة في ثمار الزيتون، لا تقدر بثمن، فهي يمكنها محاربة أمراض السرطان بصورة نهائية، وفقا لدراسة تم إجرائها ونشرت نتائجها في مجلة Journal of Molecular Biology. 

وتحوي الدراسة تفاصيل تفيد بأن قشرة الزيتون تحتوي على 80% من حمض الزيتون. ولهذه المادة خاصية تأخير تطور الأورام السرطانية وتدمير الخلايا السرطانية.

كما أشار الباحثون إلى أن الزيتون يحتوي على فيتامين "E" الضروري جدا لعمل جميع أعضاء وأجهزة الجسم بصورة طبيعية. 

وهذا الفيتامين مضاد قوي للأكسدة، ويحمي الجسم من التأثير الضار للسموم، ويحفز جهاز المناعة ويساهم في حماية الجسم من العدوى الفيروسية والبكتيرية ويحسن عملية تجدد الأنسجة.

ويشير العلماء في مقالهم إلى أن "تناول هذه المادة الغذائية يساعد الجسم في مكافحة خطر سرطان القولون والثدي". 

وعلاوة على مكونات مكافحة السرطان، يحتوي الزيتون على مكونات مفيدة أخرى، مثل أملاح البوتاسيوم والفسفور والحديد وغيرها من العناصر المفيدة. 

ووفقا لرأي الخبراء، فإن تناول الزيتون بصورة منتظمة يسمح بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
المزيد عن: مواد مادة في الزيتون لا تقدر بثمن قشرة الزيتون الزيتون
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