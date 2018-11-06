ضبط تشكيل عصابي بالنزهة تخصص في سرقة بطاريات السيارات

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، من ضبط المدعو السيد ثروت محمد عبد العال سن 22 ميكانيكي، ومقيم دائرة قسم شرطة السلام أول، حال استقلاله السيارة رقم ن م أ 162 ماركة 127 بيضاء اللون "ملكه" وشروعه في سرقة بطارية من داخل السيارة رقم 46866 ملاكي البحيرة ماركة نصر 128 ملك المدعو أحمد عاطف محروس محمود سن 26 محاسب ومقيم إمبابة جيزة بأسلوب " الضغط على الكابود " حال توقفها بمنطقة الشيراتون دائرة القسم.

وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين الحوادث المجهولة اعترف بارتكاب عدد 4 حوادث بذات الأسلوب على النحو التالي:

- سرقة بطارية من داخل السيارة رقم هـ ج و867 ماركة كيا برايد ملك المدعو شريف سامي وديع سن 47 صيدلي ومقيم مساكن شيراتون ـ دائرة القسم والمحرر بشأنها المحضر رقم 16669 لسنة 2018م جنح القسم بتاريخ 28102018م.

- سرقة بطارية من داخل السيارة رقم ر ب ص 942 ماركة رينو ملك المدعو كارولين مجدي كمال سن 23 طالبة ومقيمة مساكن شيراتون ـ دائرة القسم والمحرر بشأنها المحضر رقم 16224 لسنة 2018م جنح القسم بتاريخ 22102018م.

- سرقة بطارية من داخل السيارة رقم ل ج و528 ماركة ميتسوبيشي لانسر ملك المدعو حازم محمد عزت أحمد خليل سن 61 مهندس ومقيم مساكن شيراتون ـ دائرة القسم والمحرر بشأنها المحضر رقم 15738 لسنة 2018م جنح القسم بتاريخ 11102018م.

- سرقة بطارية من داخل السيارة رقم ق د و891 ماركة فيات 128 ملك المدعو أمجد عبد الملك سعد سن 55 موظف ومقيم 2 شارع عبيدة بن الجراح ـ دائرة القسم والمحرر بشأنها المحضر رقم 15457 لسنة 2018م جنح القسم بتاريخ 8102018م.

وتم بإرشاده ضبط كافة البطاريات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازمة تولت النيابة العامة التحقيق.