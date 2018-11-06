تأجيل محاكمة 32 متهما بـ"فض اعتصام النهضة" لـ3 ديسمبر

أجلت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره إعادة إجراءات محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة»، إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

وارتفع عدد المتهمين من 18 متهما إلى 32 بعد قيام 14 متهمًا بعمل إعادة إجراءات محاكمته.

وصدر القرار برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.