تواصل - السعودية | الأرصاد: تنبيه متقدم لهطول أمطار على الباحة ومحافظتي الطائف وميسان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً يتضمن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، على محافظات الطائف وميسان ومراكزها في كلا من الشفا وبني سعد والسيل الكبير والأجزاء المجاورة لها.





ونبهت إدارات الدفاع المدني بالمحافظات المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية .





كما أصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس على منطقة الباحة لهذا اليوم، يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول.





وتضمن التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي, والمندق, والأجزاء المجاورة لهما، حيث تبدأ الحالة من الساعة 1 ظهراً وتستمر إلى 8 مساءً.





ونبّه الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.



