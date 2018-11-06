لينك free HD كول كورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشرة | ليفربول والنجم الاحمر | يلا شوت | الاسطورة HD بدون تقطيع

الفجر الرياضي يقدم خدمة بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر مساء اليوم في الجولة الرابعة من بطولة دوري ابطال اوروبا ومتابعة النجم المصري محمد صلاح اليوم مع الريدز.





ليفربول ضد النجم الاحمر (رد ستار بلجراد) : دوري ابطال اوروبا| بث مباشر





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ليفربول ضد النجم الاحم

دوري أبطال أوروبا UEFA 2018/19

الملعب: ملعب راكو ميتيف

التاريخ: الثلاثاء ، 6 نوفمبر

انطلاق: الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش موعد المباراة ليفربول والنجم الاحمر (رد ستار بلجراد) : 8:55 مساءاً بتوقيت السعودية 7:55 مساءاً بتوقيت مصر 7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين 7:55 مساءاً بتوقيت الأردن 7:55 مساءاً بتوقيت سوريا 7:55 مساءاً بتوقيت لبنان 8:55 مساءاً بتوقيت العراق 7:55 مساءاً بتوقيت السودان .





beIN Sport HD 1 بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر - يلا شوت مباراة صلاح ليفربول ضد النجم الاحمر | Kora star





ليفربول يعرف فوزًا آخر أمام النجم الأحمر بلغراد سيشاهدهم يأخذون خطوة عملاقة نحو مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.





يجلس فريق يورجن كلوب في قمة المجموعة الثالثة بعد تغلبه على ريد ستار 4-0 في أنفيلد في الجولة الثالثة ، لكنه سافر إلى العاصمة الصربية مع منافسيها نابولي و PSG ما زالوا يتنفسون أعناقهم.





مع مباراتيهما الأخيرتين اللتين خرجتا إلى باريس سان جيرمان وفي ملعب نابولي ، لا يمكن لليفربول أن يتخلى عن الصدقة في صربيا ، حيث ضم فريق رفيع المستوى الخروج المبكر من المنافسة.





beIN Sport HD 1 بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر - يلا شوت مباراة صلاح ليفربول ضد النجم الاحمر | Kora star