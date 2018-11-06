دراسة توضح فوائد المكسرات العديدة لصحتك

توصل خبراء جمعية القلب الأمريكية إلا أن تناول المكسرات يمنع زيادة الوزن ويحسن حالة القلب، وفقا لمو قع EurekAlert.





وتم تحليل بيانات الحالة الصحية لأكثر من 126 ألف رجل وامرأة لا يعانون من أمراض مزمنة، وكانوا كل أربع سنوات يجيبون على استبيان الباحثين بشأن كمية المكسرات التي يتناولونها وعدد هذه المرات.





واتضح بأن حوالي 30 غراما من المكسرات يوميا لن تسبب أي ضرر للجسم، بل على العكس، فإن ذلك يساعد في مكافحة السمنة. علاوة على هذا، استنتج العلماء بأن تناول مثل هذه الكمية من المكسرات يوميا بدلا من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والبطاطا المقلية، ورقائق البطاطا (الشيبس) والحلويات يخفض من احتمال زيادة الوزن.





يقول الباحث ليو سياوران "يعتقد الناس بأن المكسرات مواد غذائية غنية بالدهون والسعرات الحرارية، لذلك لا يعتبرونها وجبات صحية خفيفة، في حين تمنع المكسرات زيادة الوزن وتحسن الحالة الصحية".



