ضبط مصنع لإنتاج الألبان من مواد مجهولة المصدر في المقطم

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المقطم من ضبط كل من: "هاني. ا. م. م" سن 52 صاحب مصنع لتصنيع منتجات الألبان ومقيم الكائن بلوك 6 مدخل 1 شقة 2 مساكن الجيزة ـ دائرة القسم ويعمل مندوب مبيعات بشركة نستلة مصر ومقيم 21 شارع راغب باشا ـ دائرة قسم شرطة الظاهر، و"محمد. س. ا. ح"، سن 20 عامل بالمصنع ومقيم مركز إطسا الفيوم "دونا سوابق".

وجاء ذلك لإدارتهما المصنع بدون ترخيص لتصنيع منتجات الألبان باستخدام مواد رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على:1.543طن جبن مختلفة الأنواع، 100 كيلو أرز "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"، ثلاجة كبيرة الحجم، ميزان ديجيتال، أسطوانة بوتاجاز، عدد 10.000 أستيكر مدون عليه الراعي، خاتم لتحديد تاريخ الإنتاج والصلاحية، خاتم مدون عليه اليوسف لفرز الحاصلات الزراعية، عدد 3 زجاجات مكسبات طعم "فلفل أخضر".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها في تصنيع منتجات الألبان وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.