ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

Red Star Belgrade.. يلا كورة اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر مباشر| اونلاين دوري الابطال | شاهد محمد صلاح

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:37 م
Red Star Belgrade.. يلا كورة اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر مباشر| اونلاين دوري الابطال | شاهد محمد صلاح
طباعة
عيد طارق
 
Red Star Belgrade.. يلا كورة اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر مباشر| اونلاين دوري الابطال | شاهد محمد صلاح
موعد مباراة ليفربول محمد صلاح ضد النجم الاحمر مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية .
Red Star Belgrade.. يلا كورة اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر مباشر| اونلاين دوري الابطال | شاهد محمد صلاح

يسعى النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى لمواصلة تحقيق الأرقام القياسية فى مسابقة دورى أبطال أوروبا عندما يواجه النجم الأحمر الصربى فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات.
Red Star Belgrade.. يلا كورة اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر مباشر| اونلاين دوري الابطال | شاهد محمد صلاح
 
وسجل محمد صلاح "هدفين" فى فوز ليفربول على النجم الأحمر برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 15 ليتفوق على العديد من نجوم الكرة العالمية مثل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان والظاهرة البرازيلية رونالدو والإسبانى دافيد فيا والألمانى ميروسلاف كلوزه أصحاب الـ14 هدفاً فى دورى أبطال أوروبا.
Red Star Belgrade.. يلا كورة اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر مباشر| اونلاين دوري الابطال | شاهد محمد صلاح

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل هدف وحيد فى مباراة اليوم لتحطيم رقم أسطورة ليفربول كينى دالجليش، والأسطورة الرومانية جورج هاجى الملقب بـ"مارادونا الشرق"، أصحاب الـ15 هدفاً.
Red Star Belgrade.. يلا كورة اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر مباشر| اونلاين دوري الابطال | شاهد محمد صلاح

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على نابولى الإيطالى صاحب الوصافة، ونقطتين على باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب المركز الثالث، بينما يحتل النجم الأحمر المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.
Red Star Belgrade.. يلا كورة اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر مباشر| اونلاين دوري الابطال | شاهد محمد صلاح

المزيد عن: مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر على كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر مشاهدة دوري ابطال اوروبا مباراة ليفربول والنجم الأحمر مباشر بث مباشر، محمد صلاح، متابعة مباراة محمد صلاح، مشاهدة مباراة محمد صلاح بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الأحمر يوتيوب بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الأحمر كورة ستار بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الأحمر كورة اون لاين بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الأحمر بين سبورت بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الأحمر بدون تقطيع بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الأحمر اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الأحمر اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
14:45
-
بتروجيت
سموحة
-
x
17:00
-
الداخلية
طلائع الجيش
-
x
17:00
-
الجونة
المقاولون العرب
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
دوري أبطال أوروبا
موناكو - فرنسا
-
x
19:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
19:55
-
ليفربول - إنجلترا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
22:00
-
برشلونة - أسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن - هولندا
نابولي - إيطاليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
شالكه 04 - ألمانيا
-
x
22:00
-
جالطة سراي - تركيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
لوكوموتيف موسكو - روسيا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
16:55
-
الإتفاق
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/6/2018 1:10:04 PM