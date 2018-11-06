صحيفة تونسية تتجمل: الأهلي يستغني عن وليد أزارو





فجرت صحيفة تونسية مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي بعد واقعة تمزيق القميص أمام الترجي التونسي وإيقافه مباراتين.





وقالت صحيفة "الصريح التونسية" أن إدارة الأهلي المصري - وخاصة محمود الخطيب- رئيس النادي غاضبة من وليد أزارو منذ لقاء ملعب برج العرب، بسبب هذه الواقعة التي افقدت الفريق خدماته في لقاء الإياب أمام الترجي يوم الجمعة المقبل في رادس.





وأوضحت أن الأهلي قرر التفريط في خدمات أزارو في الميركاتو الشتوي لأحد الأندية الخليجية مقابل انتداب مهاجم أفريقي كبير.