Red Star Belgrade.. ليفربول ضد النجم الاحمر (رد ستار بلجراد) : دوري ابطال اوروبا| بث مباشر

ليفربول ضد النجم الاحمر (رد ستار بلجراد) : دوري ابطال اوروبا| بث مباشر





beIN Sport HD 1 بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر - يلا شوت مباراة صلاح ليفربول ضد النجم الاحمر | Kora star









ليفربول ضد النجم الاحم

دوري أبطال أوروبا UEFA 2018/19

الملعب: ملعب راكو ميتيف

التاريخ: الثلاثاء ، 6 نوفمبر

انطلاق: الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش موعد المباراة ليفربول والنجم الاحمر (رد ستار بلجراد) : 8:55 مساءاً بتوقيت السعودية 7:55 مساءاً بتوقيت مصر 7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين 7:55 مساءاً بتوقيت الأردن 7:55 مساءاً بتوقيت سوريا 7:55 مساءاً بتوقيت لبنان 8:55 مساءاً بتوقيت العراق 7:55 مساءاً بتوقيت السودان .





beIN Sport HD 1 بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر - يلا شوت مباراة صلاح ليفربول ضد النجم الاحمر | Kora star





ليفربول يعرف فوزًا آخر أمام النجم الأحمر بلغراد سيشاهدهم يأخذون خطوة عملاقة نحو مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.





يجلس فريق يورجن كلوب في قمة المجموعة الثالثة بعد تغلبه على ريد ستار 4-0 في أنفيلد في الجولة الثالثة ، لكنه سافر إلى العاصمة الصربية مع منافسيها نابولي و PSG ما زالوا يتنفسون أعناقهم.





مع مباراتيهما الأخيرتين اللتين خرجتا إلى باريس سان جيرمان وفي ملعب نابولي ، لا يمكن لليفربول أن يتخلى عن الصدقة في صربيا ، حيث ضم فريق رفيع المستوى الخروج المبكر من المنافسة.





beIN Sport HD 1 بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر - يلا شوت مباراة صلاح ليفربول ضد النجم الاحمر | Kora star





وأكد ليفربول أن خضران شاكيري لن يشارك في التشكيلة حيث يتطلع النادي لتجنب "أي انحرافات" في العاصمة الصربية.





أثار شقيري المولود في كوسوفو جدلاً بشأن تراثه خلال اجتماع كأس العالم بين بلاده التي تبنته سويسرا وصربيا هذا الصيف.









beIN Sport HD 1 بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر - يلا شوت مباراة صلاح ليفربول ضد النجم الاحمر | Kora star





أثار شقيري المولود في كوسوفو جدلاً بشأن تراثه خلال اجتماع كأس العالم بين بلاده التي تبنته سويسرا وصربيا هذا الصيف.





وأوضح كلوبوب: "نحن حريصون على أن نكون محترمين ونحرص على تجنب أي انحرافات من شأنها أن تأخذ التركيز بعيدا عن مسابقة لمدة 90 دقيقة ، وهذا أمر مهم لكرة القدم وكرة القدم فقط. ولهذا السبب لا يشارك شاك وهو يقبل يفهمنا هذا ، شاك لاعبنا ، نحن نحبه ، وسوف يلعب لنا كثيرًا ، لكن ليس يوم الثلاثاء ".





قائمة فريق ليفربول لمواجهة النجم الأحمر (رد ستار بلجراد)





التشكيلة: فابينهو ، فان دايك ، ويجنولد ، لوفرن ، ميلنر ، كيتا ، فيرمينو ، ماني ، صلاح ، غوميز ، أليسون ، ستوريدج ، مورينو ، لانا ، مينولت ، روبرتسون ، أوريجي ، سولانكي ، ماتيب ، كيليهر ، ألكسندر-أرنولد





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beIN Sport HD 1 بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر - يلا شوت مباراة صلاح ليفربول ضد النجم الاحمر | Kora star