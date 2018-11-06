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حبس مسئول الأغذية ومتعهد التوريد بمستشفى الصدر بدمنهور 4 أيام للتحقيق

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:35 م
حبس مسئول الأغذية ومتعهد التوريد بمستشفى الصدر بدمنهور 4 أيام للتحقيق
أرشيفية
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إسلام أمين
 
قررت النيابة العامة حبس مسئول الأغذية ومتعهد التوريد بمستشفى الصدر بدمنهور، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق في واقعة تسمم غذائي لعدد 4 ممرضين إثر تناول وجبة جبنة بيضاء من عهدة التوريد فاسدة ومنتهية الصلاحية.

كان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة دمنهور بإصابة كل من "أحمد م.خ"، و"حسنى ق.ر"، و"على ق.ا"، و"وليد ح.ع" ممرضين بمستشفى الصدر بدمنهور، بحالة قيء وإسهال إدعاء تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة جبنه بيضاء من علبه ضمن الوجبات المنصرفة لهم من المستشفى واتهموا مسئولي الأغذية ومتعهد التوريد بالتسبب في إصابتهم.

حيث قرر مسئول الأغذية بالمستشفى "بسيوني ح.ا" أن متعهد توريد الأغذية بالمستشفى المدعو "خالد م.ع" وتم ضبطه واعترافه بتوريد عبوات ضمن باقي الأغذية المتعاقد عليها بالمستشفى عن طريق الخطأ، وتم ضبط عدد 18 علبه جبنه وجميعها إنتاج 27 ابريل 2017 صالحه لمدة عام تنتهي في 26 ابريل 2018.

وباشرت النيابة العامة التحقيق وقررت، حبس المتهمان المذكوران "مسئول الأغذية، متعهد التوريد بالمستشفى" 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، واستعجال تقرير إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة بشأن المضبوطات، وجارى تنفيذ قرار النيابة العامة.
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