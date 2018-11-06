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غرق 17 مهاجرا لدى محاولة العبور إلى إسبانيا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:29 ص
غرق 17 مهاجرا لدى محاولة العبور إلى إسبانيا
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

لقي 17 مهاجراً على الأقل حتفهم في الـ24 ساعة الماضية أثناء محاولتهم عبور البحر من شمال إفريقيا إلى إسبانيا، وقام رجال الإنقاذ بإنقاذ أكثر من 100 مهاجر آخر، حسبما أفاد حرس السواحل الإسبانى.

 

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، تم العثور على مركبتين في غرب البحر الأبيض المتوسط بين شبه الجزيرة الإيبيرية والمغرب والجزائر وكان على متنهما 80 شخصاً،و 13 قتيلاً، وقال خفر السواحل إنه تم نقلهم إلى جيب مليلية الإسبانية في شمال إفريقيا.

 

كما عثر خفر السواحل على 4 جثث وأنقذ 22 رجلاً في المحيط الأطلسي قبالة مدينة كاديز في جنوب إسبانيا.

المزيد عن: عالم الهجرة اخبار إسبانيا
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