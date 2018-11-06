Bein Sport 1 HD | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star



يدخل فريق ليفربول مباراة اليوم وعينه على النقاط الثلاث من أجل تعزيز تصدره للمجموعة، حيث يحتل المركز الأول برصيد 6 نقاط، بينما يأتى الفريق الصربى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.





وكان الريدز فاز فى أول مبارياته على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين قبل أن يخسر أمام نابولى بهدف قاتل، ثم حقق الفوز الكبير فى الجولة الثالثة على النجم الأحمر فى لقاء الذهاب برباعية نظيفة.

Bein Sport 1 HD | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star



وأعلن يورجن كلوب المدير الفنى، أمس، استبعاد المهاجم شيردان شاكيرى من قائمة الفريق، تفاديا لاحتمالات توتر الأجواء فى المباراة.





وكان شاكيرى، المولود فى يوغوسلافيا لأبوين من كوسوفو وألبانيا، قد أثار غضب المشجعين الصرب خلال مباراة فى كأس العالم 2018 بروسيا، عندما احتفل بتسجيل هدف للمنتخب السويسرى بطريقة استفزت الجماهير الصربية الحاضرة.

Bein Sport 1 HD | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star



وكان شاكيرى احتفل بطريقة تتمثل فى وضع اليدين متشابكتين بإصبعى الإبهام، لتمثيل رمز النسر ذو الرأسين ــ حيث تعد هذه الإيماءة رمزا لشعار الحركة الألبانية ضد صربيا خلال حرب البلقان التى اشتعلت فى تسعينيات القرن الماضى.





ولا تعترف صربيا حتى الآن بألبانيا، كما شعرت جماهير صربيا بالغضب إثر قيام شاكيرى بوضع علم كوسوفو على حذائه الأيمن.





ويسعى صلاح مواصلة التألق أوروبيا، بعدما تألق فى مباراة الذهاب وتسجيل هدفين فى مرمى ضيفه النجم الأحمر الصربى، بالمباراة التى أقيمت بينهما على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة بدورى أبطال أوروبا، ورفع رصيده إلى 15 هدفا فى مسابقة دورى الأبطال.



وتتجه الأنظار فى الثامنة إلا خمس دقائق مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب آنفيلد لمتابعة مباراة ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، أمام نظيره النجم الأحمر فى المباراة التى تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.



