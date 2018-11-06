Bein Sport 1 HD | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star
الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:21 صعمرو عادل
Bein Sport 1 HD | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star
يدخل فريق ليفربول مباراة اليوم وعينه على النقاط الثلاث من أجل تعزيز تصدره للمجموعة، حيث يحتل المركز الأول برصيد 6 نقاط، بينما يأتى الفريق الصربى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
يدخل فريق ليفربول مباراة اليوم وعينه على النقاط الثلاث من أجل تعزيز تصدره للمجموعة، حيث يحتل المركز الأول برصيد 6 نقاط، بينما يأتى الفريق الصربى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
وكان الريدز فاز فى أول مبارياته على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين قبل أن يخسر أمام نابولى بهدف قاتل، ثم حقق الفوز الكبير فى الجولة الثالثة على النجم الأحمر فى لقاء الذهاب برباعية نظيفة.
Bein Sport 1 HD | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star
وأعلن يورجن كلوب المدير الفنى، أمس، استبعاد المهاجم شيردان شاكيرى من قائمة الفريق، تفاديا لاحتمالات توتر الأجواء فى المباراة.
وكان شاكيرى، المولود فى يوغوسلافيا لأبوين من كوسوفو وألبانيا، قد أثار غضب المشجعين الصرب خلال مباراة فى كأس العالم 2018 بروسيا، عندما احتفل بتسجيل هدف للمنتخب السويسرى بطريقة استفزت الجماهير الصربية الحاضرة.
Bein Sport 1 HD | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star
وكان شاكيرى احتفل بطريقة تتمثل فى وضع اليدين متشابكتين بإصبعى الإبهام، لتمثيل رمز النسر ذو الرأسين ــ حيث تعد هذه الإيماءة رمزا لشعار الحركة الألبانية ضد صربيا خلال حرب البلقان التى اشتعلت فى تسعينيات القرن الماضى.
ولا تعترف صربيا حتى الآن بألبانيا، كما شعرت جماهير صربيا بالغضب إثر قيام شاكيرى بوضع علم كوسوفو على حذائه الأيمن.
ويسعى صلاح مواصلة التألق أوروبيا، بعدما تألق فى مباراة الذهاب وتسجيل هدفين فى مرمى ضيفه النجم الأحمر الصربى، بالمباراة التى أقيمت بينهما على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة بدورى أبطال أوروبا، ورفع رصيده إلى 15 هدفا فى مسابقة دورى الأبطال.
وتتجه الأنظار فى الثامنة إلا خمس دقائق مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب آنفيلد لمتابعة مباراة ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، أمام نظيره النجم الأحمر فى المباراة التى تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.
Bein Sport 1 HD | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star
معلومات عن مباراة ليفربول والنجم الأحمر
النجم الأحمر Vs ليفربول.
البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الرابعة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .
الملعب : ريد ستار ستاديوم .
المعلق : حفيظ دراجي .
نتيجة مباراة الذهاب : ليفربول (4-0) النجم الأحمر.
Bein Sport 1 HD | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star
موعد مباراة ليفربول والنجم الأحمر في دوري ابطال اوروبا
8:55 مساءاً بتوقيت السعودية .
7:55 مساءاً بتوقيت مصر .
7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .
7:55 مساءاً بتوقيت الأردن.
7:55 مساءاً بتوقيت سوريا .
7:55 مساءاً بتوقيت لبنان .
8:55 مساءاً بتوقيت العراق .
7:55 مساءاً بتوقيت السودان .
8:55 مساءاً بتوقيت اليمن .
7:55 مساءاً بتوقيت ليبيا .
6:55 مساءاً بتوقيت تونس .
6:55 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:55 مساءاً بتوقيت المغرب .
9:55 مساءاً بتوقيت الإمارات.
8:55 مساءاً بتوقيت البحرين.
9:55 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
8:55 مساءاً بتوقيت الكويت .
8:55 مساءاً بتوقيت قطر.
5:55 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
8:55 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
5:55 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
أدى نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مرانه الرئيسى فى مدينة "بلجراد" الصربية، استعدادًا لمواجهة النجم الأحمر الصربي غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.
ضمت قائمة ليفربول لمواجهة النجم الأحمر الصربى 21 لاعبًا هم، فابينيو، فان ديك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح، جوميز، أليسون، ستوريدج، مورينو، لالانا، مينوليه، روبرتسون، أوريجي، سولانكي، ماتيب، كيلهير، أرنولد.
استبعد يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول كل جوردان هندرسون وشيردان شاكيري من قائمة ليفربول المغادرة إلى صربيا بسبب الإصابة ولأسباب سياسية على الترتيب.
Bein Sport 1 HD | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star
Bein Sport 1 HD | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star
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