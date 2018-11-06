سعر الدولار في البنوك اليوم 6-11-2018 واستقرار العملة الأمريكية
الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:23 ص
واصل سعر الدولار استقراره خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء ، مسجلاً 17.84 جنيها شعر الشراء، 17.97 جنيها سعر البيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وبلغ أعلى سعر لشراء الدولار عند مستوى 17.89 جنيها في مصرف أبو ظبي الاسلامي، في حين قدم البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع مسجلاً 17.88 جنيها.
وبلغ سعر العملة الأمريكية في بنك مصر 17.79 جنيه للشراء وسعر 17.89 جنيه للبيع، كما سجل بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء وسعر 17.96 جنيه للبيع، وسجل البنك الأهلي المصري 17.78 جنيه شراء وسعر 17.88 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.90 جنيها.
المزيد عن: سعر الدولار في الاسواق سعر الدولار اليوم سعر الدولار الان سعر الدولار الدولار اسعار الدولار في البنوك اسعار الدولار المحلى اسعار الدولار الان اسعار الدولار