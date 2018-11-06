(بث مباشر) محمد صلاح.. قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول والنجم الأحمر بث مباشر| يلا شوت

حيثُ يلتقي فريق النجم الأحمر الصربي على ملعبه نظيره ليفربول الإنجليزي مساء يوم غدٍ الثلاثاء والموافق 6 نوفمبر في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويمكنكم مشاهدينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد النجم الأحمر الصربي عبر موقع الفجر الرياضي بدون تقطيع يوتيوب YouTube ويلعب النجم الأحمر مع ليفربول الانجليزي على ملعبه، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة 7:55 بتوقيت مدينة القاهرة، و8:55 بتوقيت مكة المكرمة، 9:55 بتوقيت الإمارات، مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وريد ستار بلجراد Mo Salah.