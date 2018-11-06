"قيد الاختبار".. ميزة جديدة من "إنستجرام" لطلاب المدارس

يسعى تطبيق "إنستجرام" لإطلاق نسخة جديدة من "القصص" مخصصة للطلاب في المدارس، وفقا لما اكتشفه المطورون.





فقد اكتشفوا رمزا مخفيا جديدا يشير إلى أن التطبيق يختبر ميزة تسمى "قصص مدرسية"، ولن يتمكن سوى الطلاب في مدرسة معينة من مشاهدة المحتوى المنشور داخل القصص من قبل زملائهم، وفقًا لموقع TechCrunch الأمريكي.





وسيضيف تطبيق إنستجرام حماية إضافية للتأكد من أن "قصص المدرسة" لن يراها الغرباء عبر الإنترنت، وتنص الشفرة على: "تتم مراجعة قصص المدرسة يدويًا للتأكد من سلامة المجتمع".





واكتشفت "جين مانشون وونج" تفاصيل هذه الميزة، وهي طالبة في علوم الحاسوب والكمبيوتر في جامعة ماساتشوستس دارتموث، ولم يؤكد انستجرام ما إذا كان يخطط لإطلاق مثل هذه الميزة.



