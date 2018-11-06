بيراميدز يتسبب في غياب ثلاثي الزمالك عن التدريبات

غاب محمد إبراهيم ومحمود عبدالعاطي "دونجا" ومصطفى فتحي ومحمد عبدالسلام وكماتشو ومحمود حسن عن مران الزمالك الذي يقام حاليا بملعب النادي بميت عقبة.





وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس قد وافق على مشاركة ثلاثي الفريق الأول مع فريق مواليد 97 عصر اليوم أمام بيراميدز ببطولة الجمهورية للناشئين.





يذكر أن فاز الزمالك على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر للدوري العام.