ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

بيراميدز يتسبب في غياب ثلاثي الزمالك عن التدريبات

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:15 ص
بيراميدز يتسبب في غياب ثلاثي الزمالك عن التدريبات
طباعة
رامي بشاي
 
غاب محمد إبراهيم ومحمود عبدالعاطي "دونجا" ومصطفى فتحي ومحمد عبدالسلام وكماتشو ومحمود حسن عن مران الزمالك الذي يقام حاليا بملعب النادي بميت عقبة.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس قد وافق على مشاركة ثلاثي الفريق الأول مع فريق مواليد 97 عصر اليوم أمام بيراميدز ببطولة الجمهورية للناشئين.

يذكر أن فاز الزمالك على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر للدوري العام.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
14:45
-
بتروجيت
سموحة
-
x
17:00
-
الداخلية
طلائع الجيش
-
x
17:00
-
الجونة
المقاولون العرب
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
دوري أبطال أوروبا
موناكو - فرنسا
-
x
19:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
19:55
-
ليفربول - إنجلترا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
22:00
-
برشلونة - أسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن - هولندا
نابولي - إيطاليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
شالكه 04 - ألمانيا
-
x
22:00
-
جالطة سراي - تركيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
لوكوموتيف موسكو - روسيا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
16:55
-
الإتفاق
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/6/2018 11:40:00 AM