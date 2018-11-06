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نائب رئيس جامعة الأزهر يبحث مع المستشار الثقافي الياياني أوجه التعاون

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:12 ص
نائب رئيس جامعة الأزهر يبحث مع المستشار الثقافي الياياني أوجه التعاون
جانب من اللقاء
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محمود الجلاد
 
التقى الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر، للدراسات العليا والبحوث، بمكتبه اليوم، المستشار الثقافي الياباني؛ لبحث أوجه التعاون العلمي بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بدعم قسم الياباني بكلية اللغات والترجمة.

وحضر المقابلة، الدكتور طه بدري، عميد كلية اللغات والترجمة، والدكتور أحمد نبيل، والدكتور سعيد دسوقي، من الاتحاد الأوروبي، والدكتور أحمد سالم، مسئول المكتب الفني لمكتب نائب رئيس الجامعة، ومسئولو العلاقات العلمية والثقافية بالجامعة.

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