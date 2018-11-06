خلال أسبوع.. مكافحة المخدرات تضبط 68 قضية اتجار وتعاطي على مستوى الجمهورية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من 27/10/2018 حتى 2/11/2018 من ضبط (68) قضية "اتجار وتعاطي في المواد المخدرة"، بلغ عدد المتهمين فيها (101) متهمًا.

وضبط بحوزتهم الآتي:

كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (300،155 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (46،198 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1،350 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت ( 3 جرام ).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 650 جرام ).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،060 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 500 جرام ).

كمية من مخدر الأمفيتامين وزنت ( 42 جرام ).

عدد ( 50 ) قرص إكستاسي مخدر.

عدد ( 477 ) قرص كبتاجون مخدر.

عدد ( 73286 ) قرص مخدر مختلف الأنواع.

عدد ( 510 قرص، 14 أمبول ) من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

عدد ( 25 ) طابع LSD مخدر.

كمية من بذور نبات القنب المخدر وزنت ( 2 جرام ).

( بندقية آلية، عدد 5 خزائن بندقية آلية، عدد 192 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، عدد 7 قطع أسلحة بيضاء ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ تكثيف الجهود وإستمرار الحملات للقضاء على كافة صور الخروج عن القانون.