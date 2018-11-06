ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

خلال أسبوع.. مكافحة المخدرات تضبط 68 قضية اتجار وتعاطي على مستوى الجمهورية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:10 ص
خلال أسبوع.. مكافحة المخدرات تضبط 68 قضية اتجار وتعاطي على مستوى الجمهورية
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من 27/10/2018 حتى 2/11/2018 من ضبط (68) قضية "اتجار وتعاطي في المواد المخدرة"، بلغ عدد المتهمين فيها (101) متهمًا.

 

وضبط بحوزتهم الآتي:

 

كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (300،155 كيلو جرام ).

 

كمية من مخدر الحشيش وزنت (46،198 كيلو جرام ).

 

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1،350 كيلو جرام ).

 

كمية من مخدر الكوكايين وزنت ( 3 جرام ).

 

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 650 جرام ).

 

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،060 كيلو جرام ).

 

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 500 جرام ).

 

كمية من مخدر الأمفيتامين وزنت ( 42 جرام ).

 

عدد ( 50 ) قرص إكستاسي مخدر.

 

عدد ( 477 ) قرص كبتاجون مخدر.

 

عدد ( 73286 ) قرص مخدر مختلف الأنواع.

 

عدد ( 510 قرص، 14 أمبول ) من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

 

عدد ( 25 ) طابع LSD مخدر.

 

كمية من بذور نبات القنب المخدر وزنت ( 2 جرام ).

 

( بندقية آلية، عدد 5 خزائن بندقية آلية، عدد 192 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، عدد 7 قطع أسلحة بيضاء ).

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ تكثيف الجهود وإستمرار الحملات للقضاء على كافة صور الخروج عن القانون.


المزيد عن: قطاع مكافحة المخدرات حملات المواد المخدره الجريمة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
14:45
-
بتروجيت
سموحة
-
x
17:00
-
الداخلية
طلائع الجيش
-
x
17:00
-
الجونة
المقاولون العرب
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
دوري أبطال أوروبا
موناكو - فرنسا
-
x
19:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
19:55
-
ليفربول - إنجلترا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
22:00
-
برشلونة - أسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن - هولندا
نابولي - إيطاليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
شالكه 04 - ألمانيا
-
x
22:00
-
جالطة سراي - تركيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
لوكوموتيف موسكو - روسيا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
16:55
-
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/6/2018 11:40:00 AM