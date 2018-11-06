جاجوار I-PACE موديل 2019.. أفضل سيارة في ألمانيا

حصلت جاجوار I-PACE على لقب أفضل سيارة في ألمانيا كموديلات 2019، وتعد هذه السيارة من أوائل السيارات الكهربائية التي طرحتها الشركة عالميا.





وقامت لجنة من المحكمين باختيار السيارة للفوز باللقب بعد اختبار عدد كبير من السيارات التي تشمل 59 سيارة وشملت اللجنة التي اختارت السيارة 12 صحفياً متخصصين في السيارات، وأكدت اللجنة أن فوز I-PACE يأتي بسبب قدراتها العالية في القيادة وأدائها المميز بالاضافة الي التصميم الذي يغلف ذلك.





وأشارت اللجنة الي أن السيارة بجانب كونها كهربائية بالكامل فهي توفر الأداء المميز بجانب التصميم وبالتالي حصلت على الجائزة في ظل المنافسة التي شهدتها من باقي الموديلات ولكنها تفوقت في المعايير التحكيمية التي شملت التصميم والأداء والراحة في الركوب والقدرة على التحكم .



