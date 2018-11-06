ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

محمد صلاح على رأس التشكيل المتوقع لليفربول أمام النجم الأحمر

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:05 ص
محمد صلاح على رأس التشكيل المتوقع لليفربول أمام النجم الأحمر
طباعة
الفجر الرياضي
 
يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع نظيره النجم الأحمر الصربي، في تمام الساعة 7.55 مساء، في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: اليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - ديان لوفرين - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون 

خط الوسط: نابي كيتا - جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم 

خط الهجوم: محمد صلاح -ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
14:45
-
بتروجيت
سموحة
-
x
17:00
-
الداخلية
طلائع الجيش
-
x
17:00
-
الجونة
المقاولون العرب
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
دوري أبطال أوروبا
موناكو - فرنسا
-
x
19:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
19:55
-
ليفربول - إنجلترا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
22:00
-
برشلونة - أسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن - هولندا
نابولي - إيطاليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
شالكه 04 - ألمانيا
-
x
22:00
-
جالطة سراي - تركيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
لوكوموتيف موسكو - روسيا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
16:55
-
الإتفاق
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/6/2018 11:40:00 AM