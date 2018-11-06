محمد صلاح على رأس التشكيل المتوقع لليفربول أمام النجم الأحمر

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع نظيره النجم الأحمر الصربي، في تمام الساعة 7.55 مساء، في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





ومن المتوقع أن يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمي: اليسون بيكر





خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - ديان لوفرين - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون





خط الوسط: نابي كيتا - جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم





خط الهجوم: محمد صلاح -ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو