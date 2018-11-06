لايف| محمد صلاح.. قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول والنجم الأحمر بث مباشر| يلا شوت

محمد صلاح.. قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول والنجم الأحمر بث مباشر



محمد صلاح.. قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول والنجم الأحمر بث مباشر

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر اليوم 6-11-2018 يوتيوب بدون تقطيع عبر قنوات مفتوحة مجانية كورة لايف بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الأحمر (محمد صلاح salah) | كورة ستار | kora star | رابط مباشر حيثُ يلتقي فريق النجم الأحمر الصربي على ملعبه نظيره ليفربول الإنجليزي مساء يوم غدٍ الثلاثاء والموافق 6 نوفمبر في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.



موعد مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر بث مباشر



ويمكنكم مشاهدينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد النجم الأحمر الصربي عبر موقع الفجر الرياضي بدون تقطيع يوتيوب YouTube ويلعب النجم الأحمر مع ليفربول الانجليزي على ملعبه، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة 7:55 بتوقيت مدينة القاهرة، و8:55 بتوقيت مكة المكرمة، 9:55 بتوقيت الإمارات، مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وريد ستار بلجراد Mo Salah.





وتمكن ليفربول من الفوز على النجم الأحمر في مباراة الذهاب برباعية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر يلا شوت yalla shoot كورة لايف koora live كورة أون لاين kora online كورة ستار kora star ماي كورة بدون تقطيع.

محمد صلاح.. قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول والنجم الأحمر بث مباشر



مشاهدة مباراة ليفربول وريد ستار بلجراد الصربي بث مباشر يلا شوت حيثُ يتصدر ليفربولبقيادة يورجن كلوب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما نابولي معه 5 نقاط و باريس سان جيرمان برصيد 4 والنجم الأحمر نقطة، مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر يلا شوت yalla shoot كورة لايف koora live كورة أون لاين kora online كورة ستار kora star ماي كورة بدون تقطيع.

تشكيلة مباراة ليفربول والنجم الأحمر تشكيلة ليفربول: حراسة المرمى: أليسون الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد الوسط: فابينيو - جورجينيو فينالدوم - ساديو ماني - شيردان شاكيري الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو

تشكيلة النجم الأحمر: حراسة المرمى: ميلان بوريان الدفاع: ماركو جوبيليتش - سردان بابيتش - ميلوش ديجينيك - فيليب ستويكوفيتش الوسط: برانكو يوفيتشيتش - نيناد كريستيتشيتش - سلافوليوب سرنيتش - لورينزو إبيسيلي الهجوم: الفاردو بن نابوهاني - ريتشموند بوكي





ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر الصربي بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الابطال عبر قناة "بي إن سبورت 1" 1 beIN SPORTS بصوت حفيظ دراجي، مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر يلا شوت yalla shoot كورة لايف koora live كورة أون لاين kora online كورة ستار kora star ماي كورة.

القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة ليفربول ضد النجم الاحمر

وتنقل مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح ضد النجم الاحمر بلجراد عبر قنوات مجانية مثل "SuperSport 5 Africa" الجنوب أفريقية بجانب "بي تي سبورت 3" البريطانية "PT Sport 3"، مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر يلا شوت yalla shoot كورة لايف koora live كورة أون لاين kora online كورة ستار kora star ماي كورة بدون تقطيع.



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تسعى كتيبة يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، لمواصلة صدارة المجموعة على أمل تعثر باريس سان جيرمان ونابولى فى مواجهتهما المباشرة، ويمتلك ليفربول فى رصيده حالياً ست نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف، فريق نابولى، فيما يحتل النجم الأحمر المركز الرابع بنقطة واحدة.