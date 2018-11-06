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ندى بسيوني "شيف" فى "السفيرة عزيزة"

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:05 ص
ندى بسيوني شيف فى السفيرة عزيزة
ندى بسيوني
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الفجر الفني
 
يستضيف غدا برنامج "السفيرة عزيزة" المعروض على قناة "dmc" الفنانة ندى بسيوني، ويدور الحوار عن أهم أدوار المرأة التى قدمتها على الشاشه بالاضافة لفقرات أخرى مثل فقرة المطبخ والتى تظهر فيها ندى لأول مرة كشيف.

الجدير بالذكر ان برنامج "السفيرة عزيزة" من تقديم مجموعه من الاعلاميات سناء منصور ، جاسمين زكى طه، نهى عبد العزيز، شيرين عفت، سالى شاهين، رضوى حسن و يذاع من السبت للأربعاء على قناه "dmc".

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