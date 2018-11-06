ندى بسيوني "شيف" فى "السفيرة عزيزة"





الجدير بالذكر ان برنامج "السفيرة عزيزة" من تقديم مجموعه من الاعلاميات سناء منصور ، جاسمين زكى طه، نهى عبد العزيز، شيرين عفت، سالى شاهين، رضوى حسن و يذاع من السبت للأربعاء على قناه "dmc".



