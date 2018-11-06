ناشطة في البيئة: العالم يواجه أزمة مياه.. وسيكون هناك حرب عليها

استضافت صباح اليوم الاعلامية اية الغريانى مقدمة برنامج"8 الصبح" من داخل منتدى شباب العالم بمدينة"شرم الشيخ" ، الناشطة فى مجال البيئة "كاثرين كونستانتيندير" من جنوب افريقيا وذلك فى بث مباشر على dmc.





حيث صرحت فى البداية انها شاركت فى المنتدى بدعوة رسمية من الحكومة المصرية، وانها لم تكن تعلم اى شي على النسخة الاولى من المنتدى، الا اننى عشت هنا تجربة مثيرة مع 5000 شاب من المشاركين.





وتابعت: كما اننى سعيدة جدا بحجم الجلسات والمشاركات الشبابية فى هذا المنتدى، واتاحة الفرصة لهؤلاء الشباب للمشاركة فى العديد من القضايا التى تهم العالم اجمع.





كما اننا تحدثنا عن البيئة والمخالفات البئية، وازمة المياة، حيث يجب ان يكون لدينا مسئولية لحماية البيئة الطبيعية.





وأكملت: "انا من خلال عملى تعاملت مع حكومات مختلفة حوال العالم، كما اننى عملت فى العديد من البلدان حوال العالم، والكثير من منظمات العمل المدنى، واننا الان أصبحنا مسئولين عن خلق جيل جديد.





كما أكدت ان العالم يواجه الان ازمة مياه، لاننا نواجه ازمة مناخية لم تحل منذ عقود،



