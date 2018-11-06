ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بالصور.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بمترو السبع عمارات

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:03 ص
بالصور.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بمترو السبع عمارات
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 

اصطدم مترو السبع عمارات القادم من ميدان هارون اتجاه السبع عمارات بسيارة ميكروباص وأتوبيس هيئة تقاطع شارع المرغني مع السبع عمارات، وأسفر عن الحادث، إصابه 5 أشخاص، ويتم التعامل مع الحادث.

 

وصرح مصدر أمني لـ"الفجر"، بأن المصادمة ناتجة عن انحدار المترو الخاص بالسبع عمارات اتجاه تقاطع السبع عمارت مع المرغني، وهذا الانحدار أدى لاصطدام المترو بالميكروباص والأتوبيس، والمترو  كان خاليًا من الركاب، وجارٍ معرفة أسباب انحدار المترو بمعرفة الأمن العام.


المزيد عن: ميكروباص مترو حادث تصادم اتوبيس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
14:45
-
بتروجيت
سموحة
-
x
17:00
-
الداخلية
طلائع الجيش
-
x
17:00
-
الجونة
المقاولون العرب
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
دوري أبطال أوروبا
موناكو - فرنسا
-
x
19:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
19:55
-
ليفربول - إنجلترا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
22:00
-
برشلونة - أسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن - هولندا
نابولي - إيطاليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
شالكه 04 - ألمانيا
-
x
22:00
-
جالطة سراي - تركيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
لوكوموتيف موسكو - روسيا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
16:55
-
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/6/2018 11:40:00 AM