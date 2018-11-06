بالصور.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بمترو السبع عمارات

اصطدم مترو السبع عمارات القادم من ميدان هارون اتجاه السبع عمارات بسيارة ميكروباص وأتوبيس هيئة تقاطع شارع المرغني مع السبع عمارات، وأسفر عن الحادث، إصابه 5 أشخاص، ويتم التعامل مع الحادث.

وصرح مصدر أمني لـ"الفجر"، بأن المصادمة ناتجة عن انحدار المترو الخاص بالسبع عمارات اتجاه تقاطع السبع عمارت مع المرغني، وهذا الانحدار أدى لاصطدام المترو بالميكروباص والأتوبيس، والمترو كان خاليًا من الركاب، وجارٍ معرفة أسباب انحدار المترو بمعرفة الأمن العام.