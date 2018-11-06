جامعة أسوان تنعي أسرة طالب سقط من الدور الثالث بالحرم الجامعي

قدم الأستاذ الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ونواب رئيس الجامعة والعمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والمعاونون والعاملون والطلاب بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله الطالب محمد كنزي الدين حسن بالفرقة الاولى في كلية التربية، و يدعون الله سبحانه وتعالي أن يتغمده الله بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.





يُذكر أن الطالب لقى حتفه مساء أمس إثر سقوطه من الدور الثالث داخل الحرم الجامعي، والذى فارق الحياة بعد ذلك.



