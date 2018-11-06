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نقل رئيس بنما السابق المحتجز للمستشفى

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:49 ص
نقل رئيس بنما السابق المحتجز للمستشفى
رئيس بنما السابق ريكاردو مارتينيلى
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وكالات
 

قالت السلطات إنه تم نقل رئيس بنما السابق ريكاردو مارتينيلى الذى تحتجزة السلطات بتهم تنصت غير مشروع إلى مستشفى عام أمس الاثنين فى بنما سيتى مضيفة أن حالته مستقرة.

 

 وقال كارلوس كاريلو أحد محامي مارتينيلى إنه تم نقله إلى وحدة القلب بالمستشفى لكنه رفض ذكر المزيد من التفاصيل عن حالة موكله.

 

وقالت إدارة السجن فى بيان إن مارتينيلى (66 عاما) خضع "لفحص على الفور من الأطباء والمسعفين بالسجن... الذين قرروا أن حالته مستقرة" مضيفة أنه تم نقل مارتينيلى للحصول على فحوص أكثر دقة.

 

وكان مارتينيلى رئيسا لبنما من عام 2009 حتى عام 2014 وهو محتجز فى سجن على مشارف بنما سيتى منذ يونيو بعد ترحيله من الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بأنه استخدم المال العام للتجسس على أكثر من 150 منافسا سياسيا خلال فترة رئاسته.

 

ودفع مارتينيلى ببراءته وقال إنه ضحية اضطهاد سياسى من الرئيس الحالى خوان كارلوس فاريلا حليفه السياسى السابق.

 

المزيد عن: ريكاردو مارتينيلى رئيس بنما السابق بنما المستشفى
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