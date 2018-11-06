قريبا.. كروم يحظر جميع الإعلانات المشبوهة
الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:44 ص
يستعد "Chrome 71" لحظر جميع الإعلانات المشبوهة من المواقع التى تستخدم النوافذ المنبثقة Pop-up، وهذا ابتداء من أوائل ديسمبر المقبل وفقا لموقع Engadget الأمريكي.
ولن يؤدي هذا الحظر إلى تعطيل الإعلانات على الفور عندما يقرر جوجل أن هناك شيئًا غير سليم، بل سيكون لدى مالكي المواقع 30 يومًا لإصلاح الأمر، إذ قالت جوجل أنه سيكون لدى المواقع خيار تعطيل "فلترة" الموقع في إعدادات كروم.
ومن المحتمل ألا يثير هذا الأمر الكثير من الاعتراضات، إذ لاحظت جوجل أن مواقع التصيّد الاحتيالي والمواقع الإلكترونية الخادعة تستخدم هذه الطرق أحيانًا لجمع بيانات المستخدمين.
المزيد عن: كروم عالم التقنية حظر حذف جوجل كروم تكنولوجيا تقنية تطبيق الاعلانات المشبوهة