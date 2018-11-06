ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

قريبا.. كروم يحظر جميع الإعلانات المشبوهة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:44 ص
قريبا.. كروم يحظر جميع الإعلانات المشبوهة
جوجل كروم
طباعة
 
يستعد "Chrome 71" لحظر جميع الإعلانات المشبوهة من المواقع التى تستخدم النوافذ المنبثقة Pop-up، وهذا ابتداء من أوائل ديسمبر المقبل وفقا لموقع Engadget الأمريكي.

ولن يؤدي هذا الحظر إلى تعطيل الإعلانات على الفور عندما يقرر جوجل أن هناك شيئًا غير سليم، بل سيكون لدى مالكي المواقع 30 يومًا لإصلاح الأمر، إذ قالت جوجل أنه سيكون لدى المواقع خيار تعطيل "فلترة" الموقع في إعدادات كروم.

ومن المحتمل ألا يثير هذا الأمر الكثير من الاعتراضات، إذ لاحظت جوجل أن مواقع التصيّد الاحتيالي والمواقع الإلكترونية الخادعة تستخدم هذه الطرق أحيانًا لجمع بيانات المستخدمين.
المزيد عن: كروم عالم التقنية حظر حذف جوجل كروم تكنولوجيا تقنية تطبيق الاعلانات المشبوهة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
14:45
-
بتروجيت
سموحة
-
x
17:00
-
الداخلية
طلائع الجيش
-
x
17:00
-
الجونة
المقاولون العرب
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
دوري أبطال أوروبا
موناكو - فرنسا
-
x
19:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
19:55
-
ليفربول - إنجلترا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
22:00
-
برشلونة - أسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن - هولندا
نابولي - إيطاليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
شالكه 04 - ألمانيا
-
x
22:00
-
جالطة سراي - تركيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
لوكوموتيف موسكو - روسيا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
16:55
-
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/6/2018 10:00:02 AM