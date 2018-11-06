قريبا.. كروم يحظر جميع الإعلانات المشبوهة

يستعد "Chrome 71" لحظر جميع الإعلانات المشبوهة من المواقع التى تستخدم النوافذ المنبثقة Pop-up ، وهذا ابتداء من أوائل ديسمبر المقبل وفقا لموقع Engadget الأمريكي.





ولن يؤدي هذا الحظر إلى تعطيل الإعلانات على الفور عندما يقرر جوجل أن هناك شيئًا غير سليم، بل سيكون لدى مالكي المواقع 30 يومًا لإصلاح الأمر، إذ قالت جوجل أنه سيكون لدى المواقع خيار تعطيل "فلترة" الموقع في إعدادات كروم.



