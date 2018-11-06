تركي آل الشيخ يهدي أغنية "شامخ" لـ محمد بن سلمان من غناء راشد الماجد (فيديو)

طرح الفنان راشد الماجد، أغنية جديدة من كلمات تركي آل الشيخ، وذلك في تعاون جديد بينهما.









الأغنية تحمل عنوان "شامخ"، وأهداها تركي آل الشيخ، لـ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وكتب تركي آل الشيخ عبر "تويتر": "إهداء إلى سمو سيدي بمناسبة الإنجازات الرياضية للوطن".



