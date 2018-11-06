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الداخلية الكويتية: إجراءات وقيود بشأن رعايا غينيا بيساو وفيتنام وجورجيا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:40 ص
الداخلية الكويتية: إجراءات وقيود بشأن رعايا غينيا بيساو وفيتنام وجورجيا
وزارة الداخلية الكويتية
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وكالات
 

اتخذت وزارة الداخلية الكويتية، عددا من الإجراءات الجديدة، بشأن دخول حاملى جوازات السفر الجورجية، والعمالة التابعة لدولتى غينيا بيساو وفيتنام.

 

فقد قررت الوزارة عدم استقبال معاملات او إصدار تأشيرات دخول بكل أنواعها للأشخاص حاملي الجوازات الجورجية، إلا بعد موافقة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الشيخ فيصل النواف على إصدار تأشيرة الدخول المطلوبة.

 

كما قررت إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للعمالة المنزلية من غينيا بيساو؛ حيث تمت مخاطبة الإدارة العامة لنظم المعلومات الكويتية بهذا الشأن، والتنبيه على جميع موظفي الإدارات المعنية بالالتزام وتنفيذ التعليمات.

 

وفي سياق متصل، قرر قطاع الجنسية والجوازات إيقاف إصدار تأشيرات الدخول لحاملي الجنسية الفيتنامية، بناء على مذكرة صادرة من وزارة الخارجية، ووفقا لمذكرة صادرة عن الأمن الجنائي بشأن حاملي هذه الجنسية.

 

المزيد عن: وزارة الداخلية الكويتية رعايا غينيا بيساو وفيتنام وجورجيا الكويت
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